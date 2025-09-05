Costa Rica es reconocida mundialmente por su belleza natural, su biodiversidad y su compromiso con la sostenibilidad. Sin embargo, detrás del auge turístico que supera los 2 millones de visitantes anuales, se esconde un problema creciente: la basura que queda en playas, parques nacionales y zonas montañosas.

Según datos recopilados por la organización internacional The Never Rest Project, cada turista que visita Costa Rica deja, en promedio, 1,5 kilogramos de basura durante su estadía en zonas naturales. Esta cifra es especialmente preocupante para un país que apuesta por el turismo ecológico como uno de sus pilares económicos.