¡Cada paso cuenta! Súmese a la carrera Pasos de Oro

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Si le gusta correr, preste atención porque se viene Pasos de Oro, una actividad que tiene un gran propósito y que busca beneficiar a los niños con cáncer y sus familias.

Mayra Peraza y Lucrecia Carvajal explican en qué consiste la carrera Pasos de Oro y cuál es el objetivo principal de esta iniciativa.

Las organizadoras detallan cómo beneficia este evento a ALCCI y a los niños con cáncer y sus familias, qué tipo de apoyo brinda ALCCI a las familias que enfrentan un diagnóstico de cáncer infantil, y cuántos niños y familias reciben acompañamiento de la organización cada año.