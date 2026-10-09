¡Cada paso cuenta! Súmese a la carrera Pasos de Oro

Mayra Peraza y Lucrecia Carvajal invitan a participar en la carrera Pasos de Oro a beneficio de ALCCI.

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Si le gusta correr, preste atención porque se viene Pasos de Oro, una actividad que tiene un gran propósito y que busca beneficiar a los niños con cáncer y sus familias.

Mayra Peraza y Lucrecia Carvajal explican en qué consiste la carrera Pasos de Oro y cuál es el objetivo principal de esta iniciativa.

Las organizadoras detallan cómo beneficia este evento a ALCCI y a los niños con cáncer y sus familias, qué tipo de apoyo brinda ALCCI a las familias que enfrentan un diagnóstico de cáncer infantil, y cuántos niños y familias reciben acompañamiento de la organización cada año.