El exceso de velocidad se mantiene como una de las principales causas de accidentes de tránsito, hasta el punto de que cada 2 horas un conductor es multado por circular superando los límites establecidos. Esta imprudencia al volante no solo genera sanciones económicas para los infractores, sino que también sigue cobrando vidas valiosas en las carreteras nacionales.

Las estadísticas de siniestralidad vial son contundentes: en los últimos cinco años, 616 jóvenes menores de 29 años fallecieron en accidentes de tránsito. Muchos de estos eventos estuvieron asociados a la alta velocidad y a la pérdida de control del vehículo.

Ante esta problemática, las autoridades recuerdan la importancia de respetar las señales de tránsito y ajustar la velocidad a las condiciones climáticas y de la vía. La concienciación ciudadana, sumada a un control vial más efectivo, son pilares fundamentales para reducir la tasa de mortalidad en carretera.