El país registra 1.700 personas con traslados delicados tras accidentes de tránsito. Esto afecta directamente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus listas de espera.

¿Qué sucede con la lista de espera?

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, explica que cada 20 minutos llega una persona a un centro médico tras un accidente de tránsito.

Esto provoca que la persona que espera una cirugía en la lista, tenga que aplazar su procedimiento.

Además, Taylor señala que las colisiones suelen involucrar a más de un paciente, lo que agrava la situación.

Finalmente, Taylor califica esta situación como una “pandemia”.

La situación con los accidentes de tránsito

Los números señalan que Costa Rica contabiliza 1.700 traslados delicados, distribuidos de la siguiente manera:

1.174 por colisiones.

365 por vuelcos.

196 por atropellos.

A esto se suma a los 1.200 menores de edad atendidos por accidentes de tránsito en el país. Esto genera un promedio de al menos cinco jóvenes diarios.

Finalmente, el reporte advierte que las consecuencias pueden ir desde parálisis y amputaciones hasta afectaciones emocionales y dependencia permanente.

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Por: Camila Rosales Méndez

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