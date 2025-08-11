Costa Rica enfrenta una semana sangrienta con 19 homicidios en solo 8 días, equivalente a un crimen cada 10 horas, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La mayoría de estos casos, distribuidos en las siete provincias, están vinculados a ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes que disputan territorios, particularmente en Limón y el GAM.

Michael Soto, subdirector del OIJ, explicó que este fenómeno es cíclico, con picos de violencia seguidos por periodos de relativa calma.