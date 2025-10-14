Conocido por sus característicos pelos finos y blancos, este cactus es muy popular en la decoración de interiores y exteriores. Su origen y su peculiar nombre están ligados a su apariencia, que asemeja una barba canosa y larga. Estos pelitos cumplen una función específica en la protección de la planta contra las condiciones ambientales extremas.



Los cuidados incluyen un peinado cuidadoso para mantener su estética, utilizando un peine ideal que no dañe su estructura. El riego debe ser moderado y espaciado, permitiendo que el sustrato se seque completamente entre una aplicación y otra. La tierra o sustrato más adecuado para plantarlo debe ser poroso y con buen drenaje para evitar la acumulación de humedad en las raíces.



Aunque prefiere la luz solar directa, puede adaptarse a vivir en interiores siempre que reciba suficiente claridad de manera indirecta. Su reproducción es relativamente sencilla, lo que permite a los entusiastas de la jardinería multiplicar sus ejemplares con éxito. Con estos cuidados básicos, la planta puede mantenerse saludable y convertirse en un elemento decorativo duradero.