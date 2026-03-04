“Prácticamente es un milagro”, expresaron las autoridades de Tránsito tras atender el aparatoso accidente registrado en la ruta 32 sentido San José-Guápiles, donde un tráiler de matrícula hondureña quedó con el cabezal completamente destruido luego de colisionar contra una barrera de concreto colocada como medida de seguridad por la constante caída de material de un paredón.

El conductor, que aparentemente no conocía bien la vía, no observó la barrera y terminó impactando violentamente contra ella, provocando el cierre total de esta importante carretera por varias horas.

A pesar de la magnitud del siniestro, el hombre logró salvarse y fue trasladado en condición crítica pero estable a un centro médico por personal de la Cruz Roja, que lo atendió en el lugar.