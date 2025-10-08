Un cabezal de camión cisterna que transportaba gas se incendió en la Ruta 27, específicamente en el sector de Atenas, lo que obligó a una movilización masiva del Cuerpo de Bomberos. Las llamas consumieron la parte delantera del vehículo, poniendo en riesgo el tanque contenedor de gas.



Al llegar al lugar, los bomberos concentraron sus esfuerzos en evitar que el fuego se propagara al remolque, lo que habría generado una explosión de graves consecuencias. Afortunadamente, lograron controlar las llamas sin mayores complicaciones.



Este incidente se suma a los 615 incendios en vehículos atendidos por el Cuerpo de Bomberos en lo que va del año, reflejando la importancia de mantener protocolos de seguridad en el transporte de materiales peligrosos.