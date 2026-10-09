Cabeza de agua inunda vivienda con dos niños y dos adultos mayores

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Una cabeza de agua inundó una vivienda con dos menores de edad y dos adultos mayores en Dulce Nombre de Cartago, lo que movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos la tarde de este viernes.

La emergencia se reportó en el sector de Navarro del Socorro, aproximadamente un kilómetro antes de Río Perlas, con ingreso por Puente Negro.

Bomberos atienden la emergencia

El Cuerpo de Bomberos informó que desplazó personal de rescate avanzado y una unidad extintora para atender la situación.

De momento, la información disponible señala que dentro de la vivienda estaban dos niños y dos adultos mayores cuando ocurrió la inundación. No se han confirmado detalles sobre su estado ni sobre las labores para ponerlos a salvo.

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