Cabeza de agua arrastra a 35 personas y deja un guía fallecido en Pérez Zeledón

Este domingo, una cabeza de agua arrastró a 35 personas en Pérez Zeledón y dejó un saldo de un guía fallecido durante el incidente.

Los equipos de rescate trabajaron en la zona para ayudar a los afectados por la crecida de agua, que tomó por sorpresa a los excursionistas.

“La Cruz Roja Costarricense recibe una alerta mediante el sistema de emergencias 911, donde se nos indica la crecida súbita del cauce de un río, esto en el sector de Barú, Pérez de León. Inmediatamente, la institución desplaza sus recursos de operaciones, primera intervención y unidades de soporte básico. Al llegar a la escena, las primeras unidades nos dan la información de que tenemos 35 personas afectadas: 34 en categorías urgentes y estables y, lastimosamente, una persona sin signos vitales dentro del cauce del río. Para esta operación se trabajó con aproximadamente 28 cruzrojistas, entre ellos personal paramédico, médico, socorrista y personal especializado de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano y Búsqueda y Rescate Acuático. Se trabajó con personal de brigadas locales y el Benemérito Cuerpo de Bomberos”, precisó Andrés Olsen, de la Cruz Roja.

La identidad del guía fue identificada preliminarmente con el apellido Ángulo. Los sobrevivientes reciben atención psicológica.