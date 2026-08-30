Cabeza de agua afecta a 40 personas y arrastra a dos durante excursión

Una cabeza de agua arrastró a dos personas, entre ellas el guía de una excursión, mientras un grupo de aproximadamente 40 personas cruzaba un río en el sector de Barú, Pérez Zeledón.

De acuerdo con la información preliminar de la Cruz Roja Costarricense, las lluvias provocaron un aumento repentino del caudal que sorprendió al grupo.

La emergencia provocó que los excursionistas quedaran divididos en ambos lados del río. Varias personas permanecen al otro lado y no pueden salir del sitio debido a las condiciones actuales.

Le puede interesar: Fuerte sismo sacude Nueva Zelanda

Cruz Roja despliega equipo especializado

Ante la emergencia, la Cruz Roja movilizó dos unidades de soporte básico, además de una Unidad de Primera Intervención.

También participan equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano y de Búsqueda y Rescate Acuático.

Los cuerpos de emergencia trabajan en la atención de la situación y en las labores de búsqueda y rescate de las personas arrastradas por la corriente.