Un trágico accidente acuático en la zona de Curubandé dejó este sábado al menos tres personas fallecidas tras ser arrastradas por una corriente en una catarata, confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Según lo reportado, cuatro adultos quedaron atrapados en la corriente. Una persona fue rescatada con vida, mientras que los otros tres, una mujer y dos hombres fueron encontrados sin signos vitales.

La alerta llegó alrededor de las 10:34 a. m., cuando se recibió el aviso de que varias personas estaban siendo arrastradas por el agua. Inmediatamente se movilizaron unidades de soporte básico, avanzadas y equipos de primera intervención para atender la emergencia y realizar labores de rescate.