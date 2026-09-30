Cabecillas de bandas narco ticas optan por establecer sus centros de operaciones en Colombia

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Los cabecillas de las bandas narco ticas han optado por establecer sus centros de operaciones en Colombia, según la advertencia que confirmó el Organismo de Investigación Judicial.

Además, esta situación representa un cambio en la forma de operar de estas agrupaciones criminales que son investigadas por las autoridades.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, comenta que “se han desplazado hacia Colombia pretendiendo que des de allá pueden seguir sus actividades y que son intocables”.

Por consiguiente, el OIJ mantiene la alerta ante este nuevo panorama que involucra a los líderes de las bandas narco ticas.