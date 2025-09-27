Desde tempranas horas de la mañana de este sábado, 35 cruzrojistas especializados se desplazaron al sector de Purral para rescatar al niño que cayó en la noche del viernes en una alcantarilla de la zona.

La operación se centraba en los ríos y alcantarillas cercanas, con la intención de garantizar la seguridad del menor y de los equipos de rescate.

Sin embargo, el mal clima de esta tarde obligó a la Cruz Roja a suspender temporalmente las labores. Según la Benemérita, la búsqueda continuará mañana, cuando se espera que las condiciones sean más seguras.

Las autoridades hacen un llamado a la población para mantener la calma y evitar acercarse al sitio, permitiendo que los equipos especializados realicen su labor sin riesgos.