Buseta con 27 personas cae a un guindo

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

Una buseta con 27 personas cayó a un guindo de aproximadamente cuatro metros la tarde de este domingo en Río Naranjo, Bagaces, Guanacaste.

La emergencia ocurrió cerca de las 5:00 p. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre el vuelco del vehículo.

Cruz Roja movilizó 10 unidades

Ante la magnitud del reporte, la Cruz Roja Costarricense movilizó 10 unidades de soporte básico hacia el sitio para atender a las personas involucradas.

Al llegar, los socorristas valoraron a 18 pacientes que se encontraban en el lugar.

Según el reporte preliminar de la institución, 17 personas permanecían estables, mientras que una fue valorada en condición urgente.

Ningún paciente requirió traslado

Los cuerpos de emergencia realizaron las valoraciones y atenciones correspondientes en el sitio.

Después de la atención, ninguno de los pacientes necesitó traslado a un centro médico, de acuerdo con la información preliminar suministrada por la Cruz Roja.

La emergencia se registró en el sector de Río Naranjo, en Bagaces, Guanacaste.

Las autoridades mantienen la atención del incidente y, por el momento, no se reportan personas trasladadas a hospitales o clínicas.

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