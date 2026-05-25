“Buscando la voz del más allá” entra en su recta final en La Mejor FM

La segunda temporada de Buscando la Voz del Más Allá entra en su recta final esta semana, con las semifinales programadas para el lunes 25 y martes 26 de mayo, mientras que la gran final se llevará a cabo el jueves 28 de mayo.

En esta competencia, los participantes imitan a las reinas inmortales de la música, interpretando sus más grandes éxitos en un formato que ha mantenido la emoción del público a lo largo de la temporada.

El próximo sábado 30 de mayo será el especial con las presentaciones más impactantes desde las eliminatorias hasta la gran final, el cual se transmitirá a partir de las 9 de la noche por Repretel, Canal 6.