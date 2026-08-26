Buscan reducir combustible de cada diputado de 500 a 300 litros mensuales

Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa busca disminuir de 500 a 300 litros mensuales el combustible asignado a cada diputado para reducir el gasto público.

La iniciativa, que modificaría la Ley de Remuneración vigente desde 1993, establece controles más estrictos para evitar el uso indebido y eliminar la acumulación del combustible no utilizado.

De aprobarse, los legisladores deberán presentar informes mensuales sobre el consumo y podrían enfrentar rebajas salariales si se determina un uso inadecuado.