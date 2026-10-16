Buscan prohibir por completo el fumado en los centros penales del país

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz prepara una reforma para prohibir por completo el fumado en los centros penales del país, según confirmó el ministro Gabriel Aguilar, como parte de una iniciativa que busca espacios libres de humo.

La medida reduce de 10 a 2 los paquetes de cigarrillos que ingresan a los centros penales y busca eliminar el fumado en los dormitorios, donde los privados generan fumadores pasivos, y el IAFA apoyará en el tratamiento de la ansiedad.

Las autoridades decomisaron más de 47.000 unidades de cigarrillos en 20 días, mientras familiares y privados advierten que la medida puede generar ansiedad, riñas y problemas entre los internos de los centros penales.