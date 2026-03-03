¿Busca trabajo? UNA abre concurso externo con salarios de hasta ₡1.3 millones

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, mantiene abierta la convocatoria de Concursos Externos de trabajo para este 2026, con plazas en distintas áreas y sedes del país. Las personas interesadas podrán postularse del 2 al 6 de marzo, con recepción de ofertas hasta las 5:00 p.m. del último día.

¿Cuáles son los puestos y cuánto pagan?

Oficial de seguridad. Exige bachillerato en educación media, licencia A-2 vigente y experiencia mínima de seis meses en vigilancia. El salario es de ¢676.511.

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Para la Sede Regional Chorotega, para chofer. Solicita licencias C-2 y B-3 vigentes y al menos seis meses de experiencia en transporte terrestre. El salario es de ¢704.072.

En el área técnica, con experiencia en manejo de equipos de sonido, iluminación, videoconferencia y transmisión digital. El salario es de ¢652.646.

También figura el concurso para técnico/a de laboratorio en microbiología. Requiere diplomado universitario o certificación equivalente, además de experiencia en análisis clínicos y manejo de equipo especializado. El salario es de ¢719.541.

El concurso de secretario/a. Pide bachillerato en educación media, formación técnica en secretariado y un año de experiencia en gestión documental y apoyo administrativo. El salario es de ¢640.213.

En comunicación, para relacionista público. Exige licenciatura universitaria, incorporación al colegio profesional y experiencia en proyectos de comunicación multimedia. El salario es de ¢1.309.941.

En el ámbito cultural, busca profesional en música/marimba con experiencia en dirección de agrupaciones y enseñanza musical. El salario es de ¢990.502.

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Asimismo, un ingeniero/a en seguridad laboral. Solicita bachillerato universitario, incorporación al colegio profesional y experiencia en gestión de riesgos y normativa en seguridad y salud ocupacional.

Finalmente, busca electromecánico/a con licenciatura universitaria, incorporación activa al colegio profesional y tres años de experiencia en diseño e inspección de obras electromecánicas. El salario es de ¢1.309.941.

¿Dónde se ubican las plazas?

La mayoría de los puestos se distribuyen en el Campus Omar Dengo, Campus Benjamín Núñez y Campus Alajuela. El puesto de chofer se asigna a la Sede Regional Chorotega, en los campus de Liberia y Nicoya.

Las personas interesadas deben revisar los requisitos completos y detalles de cada concurso en el sitio oficial de documentos de la universidad, dentro del plazo establecido.