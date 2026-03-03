La Municipalidad de San José anunció la apertura de un concurso externo para el puesto de técnico profesional en el Departamento de Servicios Culturales – Bibliotecas.

Requisitos

Estará dirigido a personas con Bachillerato universitario en la carrera de Bibliotecología. Dentro de los requisitos se solicita experiencia de 1 a 3 años en funciones similares a las del puesto.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deberán enviar su solicitud al correo electrónico wdiaz@msj.go.cr.

El concurso permanecerá abierto durante 15 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Consideraciones de la municipalidad

La evaluación de los candidatos tomará en cuenta:

Nivel académico

Pruebas técnicas

Experiencia afín al puesto

Competencias

Salario

El salario compuesto para este empleo es de ₡655 464, mientras que el global es de ₡1 032 841,83.