Este sábado 27 de septiembre, Portafolio Inmobiliario realizará una feria de empleo en la Torre Universal, ubicada en La Sabana, donde pondrá a disposición 40 vacantes en diferentes áreas.

Los puestos disponibles incluyen oportunidades en:

Limpieza

Mantenimiento

Servicio al cliente

Y otros cargos operativos y administrativos

La actividad se llevará a cabo en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y está abierta a todas las personas que deseen optar por una de las plazas.

Beneficios que ofrece la empresa

Quienes logren ser contratados tendrán acceso a atractivos beneficios laborales, entre los que destacan: