Este sábado 27 de septiembre, Portafolio Inmobiliario realizará una feria de empleo en la Torre Universal, ubicada en La Sabana, donde pondrá a disposición 40 vacantes en diferentes áreas.
Los puestos disponibles incluyen oportunidades en:
- Limpieza
- Mantenimiento
- Servicio al cliente
- Y otros cargos operativos y administrativos
La actividad se llevará a cabo en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y está abierta a todas las personas que deseen optar por una de las plazas.
Beneficios que ofrece la empresa
Quienes logren ser contratados tendrán acceso a atractivos beneficios laborales, entre los que destacan:
- Médico de empresa
- Asociación solidarista
- Días libres especiales
- Y más incentivos para el bienestar del colaborador