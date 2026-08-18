¿Busca trabajo? Empresa nacional ofrece seis vacantes en distintas zonas del país

La Cooperativa Dos Pinos abrió seis vacantes laborales en diferentes áreas y zonas del país, entre ellas puestos relacionados con producción, administración, gestión ambiental, desarrollo de productos y mantenimiento industrial.
Las personas interesadas pueden postularse a través del enlace publicado por la empresa en sus redes sociales para mayor facilidad y accesibilidad en el proceso de reclutamiento.
Las vacantes se encuentran disponibles para personas que cumplan con el perfil solicitado en cada puesto.
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Escrito por: Daniel Palma Durán