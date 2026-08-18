¿Busca trabajo? Empresa nacional ofrece seis vacantes en distintas zonas del país

La Cooperativa Dos Pinos abrió seis vacantes laborales en diferentes áreas y zonas del país, entre ellas puestos relacionados con producción, administración, gestión ambiental, desarrollo de productos y mantenimiento industrial.

Entre los puestos disponibles se encuentran:

Jefatura de Taller Senior en Coyol, Alajuela, dirigida a profesionales en ingeniería mecánica o afines con experiencia en mantenimiento industrial.

⁠Supervisor/a de Producción en Belén, Heredia, para técnicos en producción con habilidades de liderazgo.

Gestor/a de Negocio, orientado a veterinarios con experiencia en el sector agropecuario.

Gestor/a Administrativa Manufactura, ideal para estudiantes avanzados en contabilidad o administración.

Especialista en Gestión Ambiental, enfocado en profesionales de ingeniería ambiental o química.

Desarrollador/a de Producto Junior, para ingenieros químicos o tecnólogos en alimentos con experiencia en desarrollo de productos.

¿Como aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas pueden postularse a través del enlace publicado por la empresa en sus redes sociales para mayor facilidad y accesibilidad en el proceso de reclutamiento.

Las vacantes se encuentran disponibles para personas que cumplan con el perfil solicitado en cada puesto.

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Escrito por: Daniel Palma Durán