¿Busca trabajo? AyA abre nuevas plazas de empleo

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió nuevos concursos externos para personas interesadas en ocupar diferentes puestos técnicos y profesionales en varias regiones del país.

Las oportunidades laborales se habilitaron en zonas como Guanacaste, San José, Cartago y Goicoechea, y contemplan salarios globales que van desde los ₡552.000 hasta más de ₡817.000 dependiendo del puesto a concursar.

Entre las plazas disponibles se encuentran puestos como oficial experto en sistemas de agua, gestor general y técnico especialista en tratamiento de agua potable.

Encuentre en la siguiente publicación los requisitos, salarios y ubicación de cada puesto disponible:

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¿Cómo aplicar a las plazas del AyA?

Las personas que estén interesadas deberán realizar la oferta laboral obligatoriamente a través del portal de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Asimismo, deberán consultar los carteles oficiales publicados por el AyA en sus redes sociales, donde se especifican los requisitos, funciones, ubicación, salario y demás condiciones correspondientes a cada puesto.

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Escrito por: Daniel Palma Durán