La Municipalidad de Heredia, en colaboración con la Universidad Americana y la Universidad Latina de Costa Rica, anunció una feria de empleo que tendrá más de 80 empresas con vacantes disponibles.

La feria de empleo

Esta se realizará en la sede de Heredia de la Universidad Latina, con un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Adicionalmente, estará dividida en dos bloques: el martes 18 de agosto se enfocará en puestos operativos y técnicos, mientras que el miércoles 19 será para puestos profesionales.

La organización anuncia cerca de 84 empresas que estarán distribuidas en ambas fechas. Entre ellas se encuentran Ekono, EPA, Foundever, Mayca, McDonald’s, entre otras.

Para participar, deberá ingresar al sitio web del evento y registrarse.

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Por: Camila Rosales Méndez

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