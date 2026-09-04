¿Busca empleo? Presidencia de la República publica concurso

El Consejo de Gobierno abrió un concurso público de empleo para recibir postulaciones de profesionales interesados en integrar el Órgano Superior de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM).
Según la información publicada por la Presidencia de la República, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Las personas postulantes deberán adjuntar una hoja de vida actualizada, copias de sus títulos académicos, copia vigente de la cédula de identidad por ambos lados y una declaración jurada completa y firmada.
También deberán presentar una certificación de antecedentes penales con no más de tres meses de emitida.
El período para presentar las postulaciones será del 4 al 11 de septiembre de 2026. La documentación deberá enviarse mediante el formulario indicado por el Consejo de Gobierno.
El nombramiento tendrá un plazo de seis años o, cuando corresponda, por el período legal restante del puesto. La designación estará sujeta a la aprobación del Consejo de Gobierno y a la ratificación de la Asamblea Legislativa.
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Por: Camila Rosales Méndez
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