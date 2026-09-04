¿Busca empleo? Presidencia de la República publica concurso

El Consejo de Gobierno abrió un concurso público de empleo para recibir postulaciones de profesionales interesados en integrar el Órgano Superior de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM).

¿Cuáles son los requisitos del empleo?

Según la información publicada por la Presidencia de la República, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser costarricense.

Ser mayor de 30 años.

Contar con grado académico universitario en Economía o Derecho, según corresponda.

en Economía o Derecho, según corresponda. Tener al menos ocho años de experiencia profesional en materia de competencia.

en materia de competencia. Estar incorporado y al día con el pago de la colegiatura , cuando esta sea obligatoria por ley.

, cuando esta sea obligatoria por ley. Demostrar los conocimientos técnicos necesarios para ejercer el cargo mediante las pruebas establecidas en los lineamientos.

para ejercer el cargo mediante las pruebas establecidas en los lineamientos. Acreditar experiencia

No tener impedimentos, incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la legislación correspondiente.

establecidas en la legislación correspondiente. No tener deudas ni sanciones pendientes con el Estado.

Contar con disponibilidad de tiempo completo para el cargo de miembro propietario o para asistir a las sesiones cuando corresponda al puesto de suplente.

Documentos que deben presentar

Las personas postulantes deberán adjuntar una hoja de vida actualizada, copias de sus títulos académicos, copia vigente de la cédula de identidad por ambos lados y una declaración jurada completa y firmada.

También deberán presentar una certificación de antecedentes penales con no más de tres meses de emitida.

¿Hasta cuándo puede postularse?

El período para presentar las postulaciones será del 4 al 11 de septiembre de 2026. La documentación deberá enviarse mediante el formulario indicado por el Consejo de Gobierno.

El nombramiento tendrá un plazo de seis años o, cuando corresponda, por el período legal restante del puesto. La designación estará sujeta a la aprobación del Consejo de Gobierno y a la ratificación de la Asamblea Legislativa.

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Por: Camila Rosales Méndez

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