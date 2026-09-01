¿Busca empleo? OVSICORI abre oferta pública para uno de sus puestos más codiciados

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) abrió una convocatoria para contratar a un profesional en el puesto de sismólogo(a).

La plaza es de tiempo completo y tendrá como sede el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional (UNA).

La convocatoria estará abierta del 1 al 8 de setiembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos?

Las personas interesadas deben contar con una maestría o doctorado en Ciencias de la Tierra, Geología o Geofísica.

También deben demostrar al menos cinco años de experiencia como académico universitario o en un observatorio sismológico de nivel universitario.

Además, la persona candidata debe contar con al menos cinco publicaciones científicas en revistas internacionales relacionadas con sismología o tectónica. En al menos dos de ellas debe figurar como primer autor.

Otro de los requisitos es tener una licencia de conducir al día, tipo B1 para costarricenses o su equivalente para personas extranjeras.

La persona seleccionada también deberá realizar una presentación oral y presencial sobre la sismotectónica de Costa Rica.

Le puede interesar: OIJ revela cómo asesinaron a tiktoker en Limón

Entre las habilidades técnicas solicitadas está el manejo de lenguajes de programación como Python, Julia o Matlab, además de conocimientos en sistemas de bases de datos y programas de adquisición y procesamiento sismológico como SeisComP y Antelope.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deben enviar su documentación al correo [email protected] antes del 8 de setiembre de 2026.

Entre los documentos solicitados están una carta de motivación con los intereses de investigación, el currículum vitae con la lista de publicaciones y los datos de contacto de dos o tres referencias profesionales.

La información también establece que la revisión de las solicitudes comenzará de inmediato y continuará hasta que la plaza sea ocupada.

Para consultas, OVSICORI habilitó el teléfono 2562-4001, con atención de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.