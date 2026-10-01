¿Busca casa propia? Ofrecerán opciones de crédito con bono a familias

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Si usted tiene dudas sobre cómo acceder a un financiamiento habitacional utilizando un subsidio de vivienda para facilitar el pago de la prima o aportar recursos al costo de la casa, la I Feria de Vivienda Bono y Crédito para Clase Media podrá aclarar sus dudas.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) invita a las familias de clase media a participar en la feria, que se realizará durante los fines de semana del 2 al 4 y del 9 al 11 de octubre en Multiplaza Curridabat, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Empresas que estarán en la actividad

Se contará con la participación de Grupo Mutual, MUCAP, Coopenae, Coopemep, el Banco Popular y la Fundación Costa Rica Canadá, que analizarán cada caso y podrán atender y evacuar las dudas de las familias.

Cada una de las entidades tendrá sus propias propuestas de crédito, con diferentes condiciones de plazo, tasa y requisitos.

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Bonos que se ofrecen

Bono-Crédito: En este caso, la entidad brinda el crédito a la familia y el BANHVI otorga el subsidio, que se aplica al valor total de la solución habitacional, ya sea para la construcción o compra de una vivienda.

En este caso, la entidad brinda el crédito a la familia y el BANHVI otorga el subsidio, que se aplica al valor total de la solución habitacional, ya sea para la construcción o compra de una vivienda. Bono Prima: Consiste en que la entidad brinda el crédito y el BANHVI otorga un bono que se aplica a parte de la prima que debe aportar la familia.

Consiste en que la entidad brinda el crédito y el BANHVI otorga un bono que se aplica a parte de la prima que debe aportar la familia. Bono RAMT: En este caso, el BANHVI aporta el subsidio para las familias cuyas viviendas necesitan la sustitución parcial o total de componentes constructivos por razones de seguridad, salubridad o hacinamiento.

“En esta feria, el bono-prima y el bono-crédito son dos programas que ofrecen el Banco Hipotecario y las citadas entidades, dirigidos a familias que cuenten con ingresos familiares entre ¢485.019 y ¢1.940.076 y que estarán siendo ofrecidos por estas entidades al público interesado”, señala el BANHVI.

En caso de que las familias cumplan con los demás requisitos que establece la ley, como formar parte de un núcleo familiar, no tener casa propia o más de una propiedad, no haber recibido con anterioridad el bono y ser costarricense o contar con residencia permanente, el BANHVI les otorgará, a través de la entidad que gestione su operación, un bono de entre ¢6,1 millones y ¢9,6 millones.

También en la feria, las familias pueden consultar por el bono RAMT para mejorar su vivienda actual.

Para más información, puede ingresar acá.