Identifican a los jóvenes de 20 años que murieron tras chocar contra un bus

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a uno de los dos jóvenes que murieron la madrugada de este domingo tras un violento choque entre un vehículo 4×4 y un autobús en San Rafael de Escazú, San José.

Según el reporte del OIJ, uno de los fallecidos es de apellido Abrahim, un joven de nacionalidad venezolana y 20 años. La segunda víctima también es un hombre de aproximadamente 20 años.

Dos muertos y un herido crítico

El accidente ocurrió a las 2:07 a. m. y, según la Cruz Roja, los cuerpos de emergencia encontraron a tres personas afectadas.

Dos de ellas fueron declaradas sin signos de vida en el lugar, mientras que una tercera fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Para atender la emergencia se movilizaron una unidad de Soporte Básico, una unidad de Rescate y dos unidades de Soporte Avanzado.

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El OIJ continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la mortal colisión.