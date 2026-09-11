Bus con pasajeros choca contra ambulancia: reportan personas prensadas

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Un fuerte accidente entre un bus con pasajeros y una ambulancia privada moviliza a varios equipos de emergencia este viernes en San Isidro de El Guarco, Cartago.

La Cruz Roja Costarricense atiende la emergencia y mantiene la valoración de las personas involucradas.

Conductor de ambulancia quedó prensado

La primera unidad de la Cruz Roja que llegó al sitio confirmó que el conductor de la ambulancia quedó prensado dentro de la estructura del vehículo.

Los rescatistas trabajan en su extracción y, de manera preliminar, lo atienden como el único paciente en condición crítica.

IMÁGENES DE LA ESCENA

Screenshot

Además, dos pacientes que viajaban en la ambulancia requieren valoración.

Los equipos de emergencia también revisan a los pasajeros del autobús para determinar si presentan lesiones.

Cruz Roja moviliza varios recursos

La atención incluye tres unidades de soporte básico, dos unidades de rescate, un vehículo de primera intervención de rescate y dos unidades de soporte avanzado.

Personal de apoyo de Metropolitana también participa en la respuesta.

La emergencia permanece en desarrollo en San Isidro de El Guarco, Cartago.

Las autoridades ampliarán la información conforme avance la atención de las personas afectadas y las labores de rescate.

Esta notifcia se encuentra en desarrollo.

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