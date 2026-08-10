Bus atropella a mujer y le amputa una pierna

Una mujer adulta sufrió la amputación de una pierna luego de ser atropellada por un autobús cerca de las 10 a. m. de este lunes en San Rafael Abajo de Desamparados, San José.

Según información preliminar de los equipos de atención de emergencias, la mujer quedó inconsciente tras el impacto y sufrió la amputación de una extremidad inferior.

Mujer quedó inconsciente tras el atropello

La emergencia movilizó una unidad de soporte de vida avanzada y una unidad básica, cuyos equipos brindaron atención a la víctima tras el accidente.

Las autoridades y cuerpos de emergencia deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Mujer se llevó al Hospital San Juan de Dios

Debido a la gravedad de las lesiones, los equipos de emergencia trasladaron a la mujer al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó en condición crítica.

Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que provocaron el atropello.

Esta noticia se encuentra en desarrollo constante mientras las autoridades investigan el lamentable accidente de tránsito.

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