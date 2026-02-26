Burnout femenino: señales de alerta y estrategias reales para frenar el agotamiento

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La psicóloga Pamela Umaña explicó que el síndrome de burnout o “mujer quemada” es un agotamiento crónico que va más allá del cansancio común, combinando desgaste mental, laboral y doméstico por la presión de cumplir múltiples roles con perfección.

Las mujeres hoy enfrentan una sobrecarga agravada por la soledad debido a divorcios y separaciones, sumado a la dificultad para delegar tareas domésticas, cuidado de hijos o responsabilidades laborales, lo que genera una acumulación insostenible de estrés.

Las señales de alerta incluyen síntomas físicos como insomnio y dolores de cabeza, junto a manifestaciones emocionales que van desde la anestesia afectiva hasta explosiones repentinas por situaciones mínimas, pudiendo derivar en depresión si no se aborda a tiempo, advirtió la especialista.