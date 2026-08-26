Buque escuela peruano B.A.P Unión llega a Miami para promover inversiones con Perú

El buque escuela B.A.P Unión, de la Marina de Guerra del Perú, arribó a Miami para convertirse en una embajada itinerante que promociona las oportunidades de inversión en el país sudamericano, en el marco del encuentro “Perú Está Abierto a los Negocios”.

El velero recibió a empresarios estadounidenses y peruanos para lanzar tres misiones comerciales hacia Perú.

Funcionarios de EE.UU. destacaron el interés en invertir en tecnología e infraestructura.

El buque continuará su travesía promoviendo la cultura, gastronomía y tradiciones peruanas en el extranjero.