Buque escuela peruano B.A.P Unión llega a Miami para promover inversiones con Perú

El velero de la Marina de Guerra del Perú se convirtió en escenario para una rueda de negocios.

El buque escuela B.A.P Unión, de la Marina de Guerra del Perú, arribó a Miami para convertirse en una embajada itinerante que promociona las oportunidades de inversión en el país sudamericano, en el marco del encuentro “Perú Está Abierto a los Negocios”.

El velero recibió a empresarios estadounidenses y peruanos para lanzar tres misiones comerciales hacia Perú.

Funcionarios de EE.UU. destacaron el interés en invertir en tecnología e infraestructura.

El buque continuará su travesía promoviendo la cultura, gastronomía y tradiciones peruanas en el extranjero.