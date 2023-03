Esta semana Gianluigi Buffon participó de una transmisión en vivo por redes sociales junto a su amigo y ex compañero de la selección italiana Christian Vieri.

En la que hizo un repaso por los grandes momentos que ha vivido en su carrera y algunas anécdotas de vestuario.

En este marco, el ex arquero de Juventus hizo un balance en el que también recordó algunos errores que ha cometido como profesional.

El hombre que fue campeón del mundo con la selección italiana en 2006 se refirió puntualmente a suy breve paso por PSG en la temporada 2018/19.

“Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos… Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo”, comentó.

Aquel equipo tenía jugadores de la talla de Neymar, Marquinhos, Ángel Di María, Edinson Cavani y Kylian Mbappé, entre otros, y el gran objetivo era ganar la Champions League.

Pero, para su sorpresa quedaron eliminados en octavos de final ante Manchester United, después de haber ganado 2-0 la ida en Old Trafford y haber caído 3-1 en la revancha en Parque de los Príncipes.

“Estaba convencido, éramos superiores. Fuimos a Manchester a jugar la ida de los octavos de final con el United y dominamos, pero nos eliminaron en la vuelta. Esa fue la mayor decepción de mi carrera”, comentó el arquero de 45 años.

Después de eso, el italiano que ahora defiende la camiseta del Parma cometió lo que para él fue la gran equivocación de su carrera.

“Irme fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí, juega el que se lo merece. Por eso volví a la Juve. Luego me arrepentí, porque se lesionó Areola y ficharon a Keylor Navas en su lugar”.

Buffon perdió la posibilidad de ser titular en la Champions League, porque tras la lesión del francés el lugar hubiese sido suyo. En lugar de eso, regresó al cuadro de Turín en donde firmó por un salario mucho menor para ser suplente dos temporadas seguidas hasta que se marchó.

Con 45 años, Buffon se ha convertido en una leyenda del fútbol italiano y hace meses había declarado que quería ayudar a su país a volver a un Mundial, después de haber sido parte de los planteles que consumaron los fracasos de no haber obtenido los boletos para Rusia 2018 ni Qatar 2022. Pero, ahora parece haber cambiado de idea: “Me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo y no quiero que me consideren un segundo”.