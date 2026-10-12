Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Bryan Ruiz viajó a España para actualizar su formación profesional como entrenador, en el marco de su preparación para asumir nuevos retos en la dirección técnica.

Luis Enrique, técnico PSG, afirmó en el 2018 que “son congresos agradables porque uno puede ver a muchísimos compañeros de profesión”.

Este miércoles sería presentado como nuevo técnico de La Sele, según la información deportiva disponible, lo que marcaría su regreso a la selección nacional en un nuevo rol.

El viaje a España forma parte de su proceso de capacitación como director técnico.