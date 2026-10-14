Bryan Ruiz tendrá menos de un mes para preparar los partidos ante Ecuador y Argentina

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El exfutbolista y miembro técnico Bryan Ruiz contará con un tiempo menor a un mes para planificar y estructurar los compromisos de la selección nacional.

Gustavo Araya, secretario general de la FedeFútbol, comunica que “fue aceptado absolutamente en todas las condiciones. Solo falta la aceptación de él en otros asuntos”.

Los rivales asignados para esta ventana de alta exigencia competitiva serán las selecciones representativas de Ecuador y Argentina en el terreno de juego.

Ambos encuentros deportivos internacionales formarán parte oficial de la última Fecha FIFA programada en el calendario correspondiente a este año en curso.