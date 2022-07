El capitán, el que siempre da la cara en las buenas y en las malas, salió a explicar lo sucedido esta noche.

Bryan Ruíz habló con FUTV y explicó lo que hizo el equipo en cancha, pero de nuevo se les fue un título.

“Como todo liguista nos duele en el alma, somos los culpables de que la

afición esté feliz cuando ganamos un título y cuando no, soy el primero en

poner la cara, pero bueno ahora a tomarnos unos días de luto y

levantarnos”.

A Ruíz le consultaron sobre la continuidad de Albert Rudé y aseguró que él cree en la idea del técnico español.

“Ese es un tema de junta directiva, me encantaría que siguiera por la forma de trabajar y como dirige el grupo, pero sé que los aficionados están molestos, a mí me gustaría que siga y más por el trabajo acumulado, él tiene una forma de trabajar muy diferente y nosotros estamos muy contentos por la forma en que se trabaja”.

Para Ruíz el juego en Cartago fue el determinante para perder esta final en tiempos extras.

“En Cartago no se hizo un buen partido, pero hoy veníamos con un marcador que podíamos darle vuelta, creamos chances durante todo el partido, pero no nos alcanza, el equipo hizo un gran partido hoy pero no nos alcanzó por el primer partido”.

¿Pesaron las salidas de Celso Borges y Alex López?

“No podemos decir que porque salieron dos jugadores el equipo se cae, tenemos equipo suficiente para que esas cosas no pasen”.

“Es difícil explicar, el equipo trabaja para que no pasé eso, sé que no es suficiente y menos para una afición tan grande como la de la Liga, no se consigue el objetivo y es frustrante para la afición de la Liga”.