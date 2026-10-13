Bryan Ruiz sacará la licencia UEFA junto a 4 campeones del mundo con España

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Brian Ruiz sacará su licencia UEFA junto a los campeones del mundo con España Sergio Busquets, Javi Martínez, Thiago Alcántara y Santi Cazorla, tras invertir alrededor de 2 millones de colones.

El curso de la UEFA AB comprende 580 horas, de las cuales 176 son presenciales, 304 de práctica con situaciones reales y 100 de trabajo independiente, por lo que el excapitán viajó a Andorra.

Este miércoles se podría ratificar en la sesión del comité ejecutivo la llegada de Ruiz al banquillo nacional, y el excapitán regresará la próxima semana al país ya con la licencia UEFA en su poder.