Bryan Ruiz regresa esta semana al país para asumir como DT de La Sele

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Bryan Ruiz regresa esta semana al país para asumir como director técnico de La Sele, tras completar el curso presencial en Andorra para obtener su licencia de entrenador europea.

El cuerpo técnico está completo con Wílmer López, Cristian Bolaños y Wardy Alfaro como asistentes, de los cuales López ya lo acompañó en sus interinatos y Bolaños trabaja en la liga menor del Saprissa desde su retiro en 2023.

Alfaro se incorporaría hasta que termine el campeonato nacional con Alajuelense, y el equipo lo completarían Ariel González como analista de video y Adriana Acosta como preparador físico.