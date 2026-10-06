Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Bryan Ruiz queda a un paso de seguir como técnico de La Sele para el proceso 2030, ya que las próximas horas serán claves para cerrar la negociación de su continuidad con la tricolor.

Se espera llegar a un acuerdo lo antes posible, aunque falta por agendar una reunión para esta semana, y no hay sesión del comité ejecutivo programada, pero puede realizarse de manera extraordinaria.

Ruiz tendrá que comunicarle a la Liga Deportiva Alajuelense su salida del club, cuyos rojinegros están 100% dispuestos, su continuidad está tan avanzada que el contrato sería de un año con extensión.