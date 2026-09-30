Bryan Ruiz presenta los seleccionados para el juego contra Nicaragua

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La Selección Nacional ya tiene todo listo para viajar a Managua, donde este miércoles enfrentará a Nicaragua por la Liga de Naciones de Concacaf.

El partido tendrá un ingrediente especial: será el debut de Bryan Ruiz como director técnico interino de la Tricolor.

La delegación estará conformada por 23 futbolistas, entre ellos Keylor Navas y Celso Borges.

Josimar Alcocer no estará disponible debido a molestias musculares, mientras que Orlando Galo quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión meniscal en su rodilla derecha que requerirá al menos dos meses de recuperación.

La Sele viajará este miércoles 30 de setiembre a las 3 p. m. rumbo a Managua, con la mirada puesta en un nuevo desafío en la Liga de Naciones.

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