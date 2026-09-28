Bryan Ruiz prepara nueva convocatoria para los dos partidos restantes de Liga de Naciones

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Un día movido para el entorno de Selección Nacional. Bryan Ruiz asumió este mismo lunes 28 de setiembre la dirección técnica de manera interina, y ahora prepara cambios importantes.

Según conoció Deportes Repretel, el estratega tricolor presentaría una nueva convocatoria de cara a los partidos restantes de Liga de Naciones.

El reglamento de Concacaf lo permite, tras el cambio a la fecha FIFA de cuatro partidos y los lineamientos internos de la competencia.

¿Quiénes estarían en esta lista?

Se desconoce cuáles de los jugadores permanecerán entre los convocados del combinado nacional. SIn embargo, este medio conoció que Ruiz solicitó el regreso de Keylor Navas, así como la presencia de Roan Wilson y Celso Borges.

Según conoció este medio, Pumas ya recibió la convocatoria de Navas, quien viajaría al país este mismo lunes.

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