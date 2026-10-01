Bryan Ruiz pasó del retiro a dirigir a La Sele en cuatro años

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Mientras Bryan Ruiz pasó del retiro a dirigir la selección nacional de Costa Rica en cuatro años, recordó que quería estudiar fútbol y mantenerse siempre ligado de lleno a este deporte.

Además, Ruiz señaló que no sabía si sería entrenador o asistente, aunque estaba casi seguro de que continuaría vinculado al fútbol porque lo había hecho durante toda su vida profesional.

También recordó el boleto a Qatar y explicó que la prensa y la afición son parte importante del fútbol, aunque consideró que hay momentos para apartarse de la cobertura deportiva nacional.