Bryan Ruiz pasó del retiro a dirigir a La Sele en cuatro años

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Mientras Bryan Ruiz pasó del retiro a dirigir la selección nacional de Costa Rica en cuatro años, recordó que quería estudiar fútbol y mantenerse siempre ligado de lleno a este deporte.
Además, Ruiz señaló que no sabía si sería entrenador o asistente, aunque estaba casi seguro de que continuaría vinculado al fútbol porque lo había hecho durante toda su vida profesional.
También recordó el boleto a Qatar y explicó que la prensa y la afición son parte importante del fútbol, aunque consideró que hay momentos para apartarse de la cobertura deportiva nacional.