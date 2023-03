Después de días de especulación sobre si Bryan Ruiz jugará en la Kings League, la novela terminó.

El streamer español Ibai Llanos, dueño de la franquicia “Porcinos FC”, quería a Bryan Ruiz en su equipo.

Ruiz, llegaría a reforzar a “Porcinos” para la fase final de esta liga amateur.

Sin embargo, el propio Ibai Llanos confirmó que Ruiz no jugará en la Kings League.

Ante la pregunta de qué había pasado con el exjugador y excapitán de la selección costarricense, Ibai respondió.

“Bryan Ruiz me habló porque al parecer se estaba liando mucho en redes sociales para bien, pero él aparte que está en Latinoamérica o no sé bien donde está, va a jugar Javi Espinoza y no vamos a necesitar de ningún jugador” dijo Ibai.

Ruiz no jugará la Kings League por estar, actualmente, viviendo en Costa Rica, ya que la fase final de esta liga amateur se jugará en España.

En su lugar, jugará Javier Espinoza, jugador español que militó en equipos como el Levante, Villareal, Almería, Elche, Granada y Twente; y que, además, salió de la cantera del FC Barcelona.