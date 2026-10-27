Bryan Ruiz no hará microciclos y anuncia decisión sobre sus próximas convocatorias

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Ya se realizó la presentación oficial de Bryan Ruiz como nuevo seleccionador de Costa Rica. Este mismo martes 27 de octubre atendió a la prensa.

El técnico respondió preguntas sobre jugadores, conformación de cuerpo técnico y hasta la disciplina, pero uno de los detalles que más llamó la atención fue el de las convocatorias.

¿Qué fue lo más llamativo?

Ruiz reveló que es muy posible que en su instancia en La Sele no haya microciclos de trabajo previos a las fechas FIFA.

“¿Qué selección en el mundo trabaja con microciclos? No conozco una selección. El jugador de selección tiene que acostumbrarse a que tiene una semana, 3 o 4 días de trabajo, para hacer lo que se necesita hacer“, indicó el icónico ’10’ de La Sele’.

También, aprovechó su intervención para mandar un mensaje sobre qué jugadores le interesa convocar, y también acerca de la meritocracia.

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“Yo no voy a hacer microciclos teniendo a 100 o 150 jugadores en una selección, que, sin irrespetar a nadie, tal vez no se lo merecen”, manifestó Bryan.

Ruiz dijo que los jugadores que lleguen a La Sele serán los que se acoplen lo más rápido posible a la idea que requiera, también quienes la apliquen lo mejor posible y quienes tengan mejor nivel.