Bryan Ruiz habla sobre los tres jugadores sancionados y la disciplina en La Sele

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Terminó la primera conferencia de prensa de Bryan Ruiz como seleccionador mayor de Costa Rica luego de su nombramiento oficial.

Volvió a ponerse en duda la situación disciplinaria de algunos futbolistas, y Ruiz tuvo palabras contundentes al respecto.

Las declaraciones de Ruiz

Si bien no reveló el nombre de ningún jugador sancionado, sí indicó que se trata de tres futbolistas, mismos a los que les cerró la puerta de convocatoria, en primera instancia.

“Sobre los 3 jugadores que fueron sancionados en algún momento, ellos están habilitados para ser convocados. Ahora bien, la disciplina para mi es muy importante dentro del grupo. Ellos se equivocaron y tienen que hacerse responsables de los actos o las equivocaciones que tuvieron, de momento no van a ser tomados en cuenta“.

El timonel indicó que les dará seguimiento y analizará su rendimiento futbolístico para valorar futuras convocatorias.

¿Hay posibilidad de que los vuelvan a convocar?

Sí, Ruiz dijo que si hacen las cosas bien pueden tomarse en cuenta. Sin embargo, también indicó que no depende solo de su rendimiento, sino de que los jugadores que están en el puesto actualmente bajen su rendimiento.

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En los últimos meses, el fútbol nacional se vio envuelto en varias situaciones polémicas, algunas con jugadores involucrados. Esta es la segunda vez que Ruiz se pronuncia sobre la disciplina en esta coyuntura, la anterior fue en su interinato.