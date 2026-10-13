(FOTO) Bryan Ruiz aparece junto a estrellas del fútbol mundial antes de asumir La Sele

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Bryan Ruiz compartió una fotografía junto a reconocidas figuras del fútbol internacional mientras se prepara para dar un nuevo paso en su carrera como entrenador.

El ex capitán de la Selección de Costa Rica se encuentra en Andorra, donde participa en un curso de formación para técnicos.

En la imagen aparecen figuras como Sergio Busquets, Andrés Guardado, Thiago Alcántara, Santi Cazorla y Javi Martínez, quienes también forman parte de esta experiencia académica.

Bryan Ruiz busca avanzar en su formación como entrenador

El curso que realiza Ruiz le permitirá optar por la licencia UEFA A, una acreditación importante dentro de su preparación profesional como director técnico.

Dicho programa también cuenta con la participación de reconocidos exfutbolistas como Gerard Piqué y Carles Puyol, además del costarricense Júnior Díaz.

La presencia de estas figuras convierte la fotografía en un encuentro de referentes del fútbol internacional que ahora comparten una etapa de formación fuera de las canchas.

La Sele espera el anuncio oficial

La actividad de Ruiz en Andorra llega en medio de la expectativa que existe en Costa Rica por su posible llegada al banquillo de la Selección Nacional.

El exjugador se perfila para asumir un nuevo reto en su trayectoria, esta vez desde la dirección técnica. Sin embargo, el anuncio oficial de su nombramiento todavía está pendiente.

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