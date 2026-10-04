Bryan Ruiz deja fuera a seis jugadores ante Haití

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

El técnico de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, definió los 23 jugadores que estarán disponibles ante Haití este domingo 4 de octubre, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Por decisión técnica, Ruiz dejó fuera del compromiso a Claudio Montero, Aaron Murillo, Doryan Rodríguez, Gerson Torres, Darryl Araya y el portero Bayron Mora.

Los 23 jugadores de Costa Rica

En la portería estarán Abraham Madriz, Patrick Sequeira y Keylor Navas.

La defensa la integran Carlos Barahona, Francisco Calvo, Jeyland Mitchell, John Paul Ruiz, Jorkaeff Azofeifa, Juan Pablo Vargas, Rónald Matarrita, Yeison Molina y Yerlan Sosa.

Para el mediocampo quedaron Andrey Soto, Celso Borges, Douglas López, Luis Flores y Sebastián Acuña.

Finalmente, los delanteros serán Anthony Hernández, Carlos Mora, Josimar Alcocer, Kenyel Michel, Mayron George y Orlando Sinclair.

Costa Rica busca cerrar con victoria

La Sele llega al partido tras vencer 3-0 a Nicaragua, con goles de Orlando Sinclair, Carlos Mora y Kenyel Michel.

Además, Ruiz incorporó a Rónald Matarrita, Anthony Hernández y Mayron George para este compromiso.

El juego ante Haití comenzará a las 6 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

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