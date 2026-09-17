Bryan Ruiz debuta esta noche como DT de Alajuelense

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Bryan Ruiz debuta esta noche como director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense en el partido de Copa Centroamericana que se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El exjugador y capitán de la Selección Nacional asume el reto de dirigir al equipo manudo en un momento clave de la temporada, luego de la salida de Ismael Rescalvo.

El equipo rojinegro buscará una victoria en casa que le permita avanzar en el torneo regional bajo el mando de su nuevo estratega, quien tendrá su primera experiencia como entrenador principal en el fútbol costarricense.