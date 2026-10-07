Bryan Ruiz da el sí para ser el nuevo entrenador de La Sele

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Bryan Ruiz González dio el sí para ser el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica.

Según conoció Deportes Repretel, ya existe el acuerdo entre las partes y Ruiz brindó su visto bueno para unirse al cargo de director técnico.

El Comité Ejecutivo delegó toda la responsabilidad de esta negociación al presidente Osael Maroto, que inició contactos desde el mismo domingo por la noche.

Este martes compartieron puntos de vista y Ruiz escuchó las propuestas de la Federación para tomar la decisión definitiva.

¿Qué falta para definir?

Ahora, la decisión oficial depende de la aprobación del Comité Ejecutivo, que estaría convocando esta misma semana a reunión para la votación respectiva.

Deportes Repretel conoce que Bryan tendrá toda la potestad para escoger su cuerpo técnico que lo acompañe en el proceso.

Sería la primera ocasión en la que Ruiz dirija de manera permanente un primer equipo, tras su paso por las categorías menores de Alajuelense y sus dos recientes interinatos.