Bryan Ruiz confirmó a ‘Pipo’ González en convocatoria contra Marathón

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Bryan Ruiz confirmó a Pipo González en la convocatoria contra Marathón, y el excapitán lleva cuatro años preparando su debut como director técnico.

El técnico afirma que “este reto de estar esa semana con ustedes, aunque sean solo dos partidos, lo tomo como si fuera una Champions League”.

El técnico de Alajuelense incluyó al experimentado defensor en la lista de convocados para el compromiso internacional.

La presencia de González refuerza la defensa del equipo manudo para el partido de la Copa Centroamericana.